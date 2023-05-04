شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: دورى فى عملة نادرة ليس سهلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كمال أبو رية، خلال تصريح لـ"الخليج 365" عن سبب موافقته على دور حسن أبو عصاية بمسلسل عملة نادرة، والذى عرض خلال المارثون الرمضانى من بطولة نيللى كريم، حيث قال إنه دور جديد عليه، فهذه المرة الأولى الذى يقدم فيها أب لشاب كبير، كما أنه لم يقدم دور صعيدى منذ زمن.

وتابع أبو رية : دور حسن أبو عصاية دور مركب وليس سهلا فهو يبدو طيبا جدا لكنه ليس سهلا على الإطلاق ويستطيع التصرف في المواقف الصعبة والشخصية كان بها العديد من التناقضات كل هذه الآسباب جعلتني لا أتردد في تقديم شخصية حسن أبو عصاية .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.