شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يشارك فى سوق الأفلام بمهرجان كان لإطلاق برنامج صناع كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائى شراكة مع سوق الأفلام بمهرجان كان، وذلك لإطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج "صُناع كان"، المقرر إقامته من 22 إلى 24 مايو 2023 فى مدينة كان الفرنسية.

يهدف البرنامج الجديد والذى يجرى على مدار ثلاثة أيام ضمن سوق الأفلام إلى تمكين جيل جديد من المحترفين الذين يبحثون عن تدريب شخصى يساعد فى تنظيم مسارهم المهنى بدءًا من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم فى التواصل، وتطوير مهاراتهم المهنية مع التركيز بشكل خاص على مرحلة البيع الدولى.

وتم اختيار ثمانية مشاركين من جميع أنحاء العالم من بين أكثر من 250 طلبًا تم استلامها من 65 دولة، ووقع اختيار "صُناع كان" على صناع الأفلام من السعودية رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، مقيم في السعودية من الجنسية المصرية، والذى تم اختيارهم من قبل معامل البحر الأحمر؛ المنصة التى تستهدف دعم صانعى الأفلام فى تحقيق رؤاهم وإتمام مشاريعهم من المراحل الأولية وصولًا لمرحلة الإنتاج.

بالتزامن مع مهرجان كان يجتمع جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من "صُناع كان" كجزء من برنامج معامل البحر الأحمر عبر الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى جدة، والذى سيجرى فى الفترة من 30 نوفمبر - 9 ديسمبر 2023، وستستمر هذه المرحلة من البرنامج المقامة فى جدة فى التركيز على مرحلة البيع الدولى، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.