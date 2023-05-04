فوز فيلم عَلم في مهرجان مالمو للسينما العربية

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفيلم الفلسطيني عَلم للمخرج فراس خوري بجائزة أفضل إخراج ضمن ختام فعاليات النسخة الــ13 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

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وكان قد تسلم فراس الذي كان حاضرًا حفل الختام جائزة أفضل مخرج، لتضاف إلى الجوائز التي سبق ونالها الفيلم ومن أبرزها ثلاث في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم.



وكما حصل الفيلم التونسي تحت الشجرة للمخرجة أريج السحيري على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان وهو الفيلم الذي كان قد تم اختياره لتمثيل تونس في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

لعام 2023، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وتدور أحداثه حول تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقاؤه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.