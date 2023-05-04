محمد فؤاد وأحمد سعد على مسرح واحد في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع الفنان محمد فؤاد والفنان أحمد سعد، على مسرح واحد في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الحفلات الصيفية المقامة هناك، والتي تضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

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موعد حفل محمد فؤاد وأحمد سعد في السعودية

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 25 من مايو الجاري بمدينة جدة على مسرح بنش مارك، وهو الحفل الأول لـ محمد فؤاد في السعودية.

فعاليات جدة 2023

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتداداً لنجاح موسم جدة العام الماضي حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر

ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.