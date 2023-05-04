طلال مداح وعتاب..ألحان محمد الموجي الخليجية

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش السعودية، الليلة، أمسية لحنية من طراز فريد للموسيقار الكبير محمد الموجي، الذي يُكرم ضمن فعاليات تقويم الرياض التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

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سافر الموجي بأنغامه إلى دول الخليج مع كبار أصوات السعودية على رأسهم الفنانة القديرة عتاب والفنان الكبير طلال مداح.

ألحان محمد الموجي الخليجية..أغنيتان للقديرة عتاب:

تغنت الراحلة عتاب من ألحان محمد الموجي بـ"لو فات الأوان" من أشعار مصطفى الضمراني، وأغنية "فك القيود" من أشعار محمد زكي الملاح.

أغنية واحدة للكبير طلال مداح:

قدّم للكبير طلال مداح ألحان أغنية "لي طلب" من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن.

موعد حفل ليلة روائع الموجي:

من المقرر أن يقام الحفل الليلة، على مسرح أبوبكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم: "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيى الموجي.

قنوات البث المباشر للحفل:

يذاع الحفل مباشرةً على قنوات مزيكا وmbc ونجوم إف إم تي في وقنوات mbc مصر وقنوات روتانا الموسيقية.

فعاليات تقويم الرياض 2023:

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الــ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك

دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول حول العالم عدة، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافة إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيَّل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.