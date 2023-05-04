اليوم.. توقيع المجموعة القصصية «مصدر قلق» للكاتب الصحفي جمال عبدالمجيد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مساء اليوم صالون صوت الوطن الثقافي حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية " مصدر قلق " للكاتب الصحفي جمال عبدالمجيد رئيس تحرير صوت الوطن.

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"مصدر قلق" هي المجموعة القصصية الثانية للأديب جمال عبد المجيد، والذي يخطو بخطوات ثابتة في عالم الأدب ، والزميل الصحفي صدر له العديد من الكتب في مجالات مختلفة ،لكن تظل تجربته نحو الأدب تجربة ثرية عقب صدور مجموعته القصصية الأولى "حضور

وانصراف".



والمجموعة تضم عدة قصص منجمة جمعت في دفة واحدة، حيث بدأ تلك المجموعة بقصة جبروت إمرأة مرورا بقصة المحطة الخالية، وقصة بائع الأرشيف، وانتهاء بقصة مصدر قلق والتي تعالج قضية التوتر الحادث من جراء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وبينهما قصتي المهمة المستحيلة ،والمليونير الفقير".



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