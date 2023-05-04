شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تكشف عن بوستر ألبومها الجديد كاريزما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نجوى كرم عن بوستر ألبومها الجديد باسم "نجوى كرم كاريزما"، ومن المقرر أن تطرحه خلال الأيام المقبلة، كما تمنت أن ينال إعجاب كل متابعيها وجمهورها، وكتبت نجوى كرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ألبوم نجوى كرم كاريزما إن شاء الله يعجبكم ادعولى".

ومن ناحية أخرى تحيى النجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا في أبو ظبى يوم 6 مايو الشهر الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

أحدث أعمال النجمة نجوى كرم هى أغنية "ساعة بيضا" والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب، وتقول كلمات الأغنية: "وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان..وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة..وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي".

وأحيت اللبنانية نجوى كرم، مؤخرًا حفلاً غنائيًا، فى تركيا، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "سار قلوب".