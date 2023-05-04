شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان جميل برسوم وتشييع جثمانها من البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، خلال الساعات الماضية، ماجدة برسوم شقيقة الفنان القدير جميل برسوم، وشيعت جنازتها بحضور الأهل والأصدقاء ظهرا من كنيسة كاتدرائية السيدة العذراء بدمنهور بالبحيرة.

يذكر أن الفنان جميل برسوم شارك مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.