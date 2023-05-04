شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشاعر الغنائى أيمن الطويل تستقبل عزاءه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الشاعر الغنائى الراحل أيمن الطويل مساء غد الجمعة أمام مسجد الأمين بكفر السلمانية - وراق العرب بمحافظة الجيزة.

يذكر أن الشاعر الغنائى أيمن الطويل رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 42 عاما، وأعلن خبر وفاته المطرب حسين زكريا حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "وداعـاً الشاعر الطـيب أيمن الطويـل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا مايرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون رجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".



أيمن الطويل

وشيعت منذ قليل جنازة الشاعر الغنائى أيمن الطويل بعد صلاة الظهر من قرية شنبارى بأوسيم بمحافظة الجيزة.

وتعاون أيمن الطويل مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم، سمسم شهاب، أمينة، وقدم أغنية "رقصوني يابا" مع حكيم وأغنية أمينة صحاب فاشوش.