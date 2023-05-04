شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مباحث.. آخر شخصيات مصطفى درويش على شاشة التليفزيون قريباً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا يوم الاثنين الماضى عن عمر 43 عاماً بسبب سكته قلبية مفاجئة، وسط صدمة كبيرة فى الوسط الفني، وشيعت جنازته فى نفس اليوم من مسجد الحصرى بأكتوبر بمشاركة عدد من نجوم الفن، تاركاً سيرة طيبة فى أورقة الوسط الفنى وخارجه، حيث شهد له الكثير بطيبته وجدعتنه بالإضافة إلى مواقفه الإنسانية وأعمال الخير التي لم يتأخر عن القيام بها طوال الوقت.

مصطفى درويش لم يمهله القدر لمشاهدة آخر أعماله الفنية إذ أنه يشارك فى بطولة أكثر من عمل جديد انتهى من تصويرها قبل وفاته، ولعل أبرز هذه الأعمال مسلسل حرب نفسية المكون من 15 حلقة والذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، ويجسد فى العمل شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة، ومقرر عرض العمل قريباً ليكون آخر أدواره عن شاشة التليفزيون.



مصطفى درويش فى كواليس حرب نفسية

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

مصطفى درويش انتهى قبل وفاته أيضاً من فيلمين جديدين منتظر عرضهما قريباً الأول هو "5 جولات" بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف، وكذلك فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، سالى حماد وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكان شقيق مصطفى درويش الأكبر، حاتم درويش، قد كشف في تصريحات تليفزيونية عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه الراحل وقال: "ما حصلش حاجة خالص، فطر الصبح وكان عنده أرق وبعد ما فطر طلع ينام ونزل بعدها مش قادر ياخد نفسه، جاتله أزمة قلبية، لكن عمره ما كان بيعانى من القلب، وفيروس كورونا الذى أصيب به من قبل ليس له أى علاقة بوفاته".



مصطفى درويش بشخصية رئيس المباحث فى مسلسل حرب نفسية



مصطفى درويش فى كواليس فيلم خمس جولات



مصطفى درويش من كواليس فيلم خمس جولات