بدون خجل.. الفنانة رانيا يوسف نايمة على بطنها بوضعية مثيرة في جلسة تصوير جريئة متع عينك الصور.. ومتابع: غلبتي صافيناز وسما المصري ..شاهد الان

فنون - كتب ياسمين التهامي - نشرت الفنانه بعض الصور المثيره داخل منزلها وكانت جالسه علي اريكة وتحمل في يدها ثمره تفاح مرتديه جامبسوت من قماش القطيفه اللامع مكشوف البطن والظهر يوضح مفاتنها وبعض المناطق الحساسه.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل علم تاني مع الفنان نضال الشافعي وبه بعض الصور واللقطات المثيره ويضم المسلسل بعدد من النجوم، فريال، نضال الشافعي، صوفيه، نبيله يوسف، سميره صدقي، عبير محمد، المسلسل تدور احداثه حول عازفه بيانو تقوم بعمل حادثه وتفقد الذاكرة.

ثم تقوم بعمليه التذكر واكتشاف ما حولها والمسلسل من تأليف اسلام محمود واخراج عبد العزيز حشاد وصرحت الفنانه رانيا يوسف علي الصور التي تم نشرها مؤخره علي انها حريه شخصيه وليس للجميع التحدث في خصوصيه اي احد.

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