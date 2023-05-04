انطلاق النسخة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم جمعية السينما بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي"إثراء"، بدعم وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأفلام، مهرجان أفلام السعودية الذي ينطلق مساء اليوم الخميس في نسخته التاسعة لمدة ثمانية أيام بمركز "إثراء" بالظهران.

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ومن المقرر أن يقام المهرجان تحت محور "الكوميديا"، حيث يستعرض المهرجان 78 فيلمًا، ضمن 48 مجموعة عرض و4 مجموعات مخصصة للأطفال، إضافة إلى إتاحة مشاهدة ثمانية أفلام عبر أجهزة الواقع الافتراضي.

وخلال فترة المهرجان، يكون هناك ندوات ثقافية وورش عمل تدريبية، وتوقيع إصدارات عديدة من الكتب من قبل مؤلفيها، وإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة التاسعة للمهرجان.

يشار إلى أن مهرجان أفلام السعودية، يأتي استكمالًا لدور مركز "إثراء" في تعزيز صناعة السينما السعودية ودعم مجالاتها، والحرص على تطوير المواهب الوطنية بما يتلاءم مع جهود المملكة وتوجهاتها في إيجاد مكانة مرموقة للسينما في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو وبكل ما يتعلق في صناعة الأفلام.

الجدير بالذكر أنه يتنافس في المهرجان 26 فيلمًا في نيل 6 جوائز بقسم سوق منح الإنتاج، ضمن فعاليات "مهرجان أفلام السعودية" في دورته التاسعة، وتبلغ قيمة المنح 300 ألف ريال سعودي، من بين جوائز المهرجان التي تبلغ 17 جائزة، تتجاوز قيمتها 1.5 مليون ريال سعودي.

المشاريع الـ26 المتنافسة في مهرجان أفلام السعودية

ومن جانبها اختارت إدارة المهرجان، المشاريع الـ26 المتنافسة في منح الإنتاج من 67 مشروعًا، قدمها صناعها لإدارة المهرجان، التي قسمت الأفلام المتنافسة إلى فئتَين: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، حيث يتنافس 13 مشروعًا في 3 منح لإنتاج أفلام روائية طويلة، هي: "هل هناك أمل؟"، و"شاغر"، و"دبل شوت"، و"ياجوج"، و"النار الخابية"، و"بلبل بلا عش"، و"صقر العلا"، و"فيلم

مدن"، و"داروين في الطايف"، و"المواسم"، و"ديتوكس"، و"كشتة شاهر"، و"هدنة".

وتتنافس الأفلام التالية في ثلاث منح لإنتاج أفلام قصيرة، هي: "سندريلا الحي"، و"أتمنى"، و"أميرة"، و"محاكمة ميت"، و"وجه الغول"، و"العين الحمرا"، و"أيمتى"، و"مارد الدلّة"، و"شكوك"، و"ميرا، ميرا، ميرا"، و"RUUGE"، و"شرشورة"، و"When the sun sets".

إدارة المهرجان لجنة تحكيم لاختيار الأفلام المتنافسة

كما شكلت إدارة المهرجان لجنة تحكيم لاختيار الأفلام المتنافسة، مكونة من: الناقد والمخرج السينمائي الفرنسي إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان فريبورغ السينمائي الدولي في سويسرا منذ عام 2007، وعضوية المنتجة والسيناريست الأردنية ناديا عليوات، إلى جانب عضوية المنتج السينمائي السعودي عبدالرحمن خوج.

وأعلن أحمد الملا مدير مهرجان أفلام السعودية، عن معايير الفرز التي اعتمدتها اللجنة المختصة للمفاضلة بين المتقدّمين، موضحًا أنها اعتمدت 3 معايير موضوعية، هي: المعيار الفني، الذي يتم من خلاله تقييم المشروع في جوانبه الفنيّة والإخراجية. المعيار الاقتصادي، ويشمل دراسة التكلفة والميزانية للمشروع والجدوى الاقتصادية من إنتاج وتوزيع العمل السينمائي. والثالث هو المعيار التجاري أو التسويقي، ويشمل دراسة الجدوى التسويقية ورواج العمل.