الثلاثاء مناقشة يوميات دراكولا بمختبرالسرديات

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى يوم الثلاثاء 9 من مايو 2023م الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة FLOATING ROOM لمناقشة رواية "يوميات دراكولا" للأديبة المصرية أمل رفعت، والمصادر عن دار أكوان للنشروالترجمة والتوزيع.

يناقشها النقاد: ريم أبو الفضل (مصر) د.عمرو عبد الهادي (مصر) علي لفتة سعيد (العراق) محمد الغربي عمران (اليمن). ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن أمل رفعت: قاصة وروائية وشاعرة وكاتبة أطفال وناقدة .حاصلة على بكالريوس تجارة جامعة الإسكندرية. وليسانس أداب قسم لغة عربية بكلية الأداب جامعة الإسكندرية.عضو نقابة اتحاد كتاب مصر.حاصلة على شهادة إتمام مساق كتابة القصة المصورة من إدراك، دورة ماريا دعدوش. مشاركة في ملتقى الشعر العربي بمدينة البليدة بالجزائر 2018 عضو مختبر السرديات بمكتبة الاسكندرية. عضو جمعية أصدقاء مكتبة الاسكندرية.عضو نادي الهايكو العربي.عضو نادي أدب الأنفوشي. عضو ندوة الإثنين للقصة.عضو لجنة تحكيم القصة القصيرة جدا في العديد من المواقع الإلكترونية. صدر لها: شعر: حدائق البيلسان- دانتيلا- آنية الأحلام- ترانيم الصمت. مجموعات قصصية: طائر الخريف- سَكرة رُوح- أريج الرماد- انتقام شفاف- ملائكة العذاب. روايات: الذي عاد إلى هناك- متاتيا- يوميات دراكولا. روايات لليافعين: ساحرة من أرض- لعنة مو. للأطفال: شَعر بسبوسة. نقد أدبي: قطوف من جماليات السرد العربي.

والنقاد:

ريم أبو الفضل: ليسانس آداب_ دراسات عليا في التربية. كاتبة_صدر لها العديد من الكتب في المقال والقصة القصيرة وأدب الطفل والنقد الادبي. عملت محررة في الصحافة الثقافية _ ولها دراسات نقدية منشورة بالصحف والمجلات. تعمل حاليا في مجال الإعلام التربوي.

د.عمرو عبد الهادي: دكتوراه في النقد الأدبي، ويعمل حاليا أستاذا محاضرا بجامعة هارفارد. له ديوانا شعر مطبوعان بمصر، وبعض الأعمال الأدبية تحت النشر. وبعض الأوراق الأكاديمية المنشورة.



علي لفتة سعيد: روائي وقاص وشاعر وناقد وكاتب مسرحي وصحفي عراقي. عضو اتحاد الأدباء العرب. عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. عضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين. حصل على عدد من الجوائز منها: الجائزة التقديرية عام 1989 عن مجموعة اليوبيل الذهبي / دار الشؤون الثقافية- جائزة الابداع لعام 1998 عن مجموعة قصص بيت اللعنة- جائزة الرواية القلم الحر/ مصر عن رواية مواسم الاسطرلاب عام 2015- جائزة مصطفى جمال الدين عن قصة قصيرة عام 2016- جائزة توفيق بكار- تونس 2020

عن رواية حب عتيق. صدر له: روايات: وشم ناصع البياض- اليوم الاخير لكتابة الفردوس- الصورة الثالثة- مواسم الإسطرلاب- مثلث الموت- السقشخي- مزامير المدينة- حب عتيق- قلق عتيق- البدلة البيضاء للسيد الرئيس- ستاريكس- باب الدروازة- لعبة الدوائر الفارغة. مجموعات قصصية: امرأة من النساء- اليوبيل الذهبي- بيت اللعنة- مداعبة الخيال- ما بعد جلجامش- ضباب هرم لساعات ميتة. شعر: أثر كفي- مدونات ذاكرة الطين- ....نا- أختفي في الضوء. مسرح: المئذنة. نقد أدبي: بنية الكتابة في الرواية العربية ..العراق أنموذجا.. أسئلة التدوين ومتابعة الأثر- بنية الكتابة في قصيدة النثر أساليب النصّ ومحمولات التأويل- بنية الكتابة في القصة العربية.. العراق أنموذجا -المخيلة وأسطرة الواقع- فهم الزمن ودلالته في النصّ السردي- فهم النصّ من الإنتاج الى التلقّي- الأدب الغاضب وتحوّلات النصّ.محمد الغربي عمران: قاص وروائي يمني. حاصل على ليسانس تاريخ معاصر جامعة صنعاء. رئيس نادي القصة (المقة). الأمين العام لاتحاد البرلمانيين اليمنيين "السابقين". حصل على العديد من الجوائز والتكريمات منها: درع جامعة ذمار عام 2008- درع مهرجان الرواد والمبدعين العرب بمناسبة الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010- جائزة الطيب صالح2012- بجائزة راشد بن حمد الإماراتية2019- جائزة توفيق بكار للرواية العربية 2022 تونس. وشارك في العديد من الملتقيات السردية بمعظم البلاد العربية. نوقشت عدة أطروحات لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في أعماله الروائية والقصصية، إضافة إلى ابحاث ترقية علمية. صدر له: مجموعات قصصية: -الشراشف-الظل العاري- حريم أعزكم الله- ختان- منارة سوداء. روايات: مصحف أحمر- ظلمة يائيل-الثائر- مملكة الجواري- حصن الزيدي- بر الدناكل.



رابط الندوة

https://libraryofalexandria-103.my.webex.com/libraryofalexandria-103.my/j.php?MTID=mb6ab80040bfbc4f3950bde859e372490

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