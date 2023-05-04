شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: رسمت شخصية كبير المطاريد بالكبير أوى ونُفذت كما تخيلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان كمال أبو رية، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن ظهوره كضيف شرف فى مسلسل الكبير أوى 7 مع النجم أحمد مكى، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وقال إن المنتج الفنى شادى علام تواصل معه وقال له إنه لم يقدم كوميدى من قبل وإنهم يريدونه فى دور كبير المطاريد كضيف شرف بالعمل.

وأضاف أبو رية: "فى الحقيقة أعجبتنى الفكرة وأردت أن أخوض تجربة جديدة ولأنى رسام قمت برسم الشخصية، كما تخيلتها بلبسها ومكياجها، وقمت أنا بعمل مكياج الشخصية لنفسى أثناء التصوير والحمد لله لاقت استحسان الجمهور".

مسلسل "الكبير أوى 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وشارك كمال أبو رية فى رمضان الماضى أيضاً خلال مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.