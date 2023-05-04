شكرا لقرائتكم خبر عن 43 عاما على عرض فيلم "بياضة".. وقصة حب يسرا ورشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس، 43 عاما على طرح فيلم " بياضة"، حيث طرح فى مثل هذا اليوم 4 مايو 1981، ويعد الفيلم بداية المشوار الفني للنجمة يسرا.

والفيلم من بطولة، رشدى أباضة ويسرا ومحمد رضا ووحيد سيف وآمال شريف وفاروق يوسف ومن تأليف كمال كريم و إخراج أحمد ثروت.

وأحداث الفيلم تدور، حول بياضة تمتلك مطعمًا بسيطًا في بلدتها ، ويقوم خطيبها حسن بصيد الأسماك، يصل إلى البلدة بعض الأجانب بحجة البحث عن جثة جدهم في قاع البحر ويعاونهم إلا أنهم يعملون بتهريب الذهب يعاونهم الشاب خليل الذي يتفق مع حسن على معاونتهم فهو متمكن في الغطس مقابل مبلغ من المال يشك فيهم حسن ويبدأ في مراقبتهم.

والنجمة يسرا كانت قد بدأت مشوارها الفني وقتها بعدما خطفت الأنظار لموهبتها، وفى الكواليس دارت قصة حب بين الثنائي حيث أحبت الشابة العشرينية رشدي أباظة، كما أحبها وأكثر، لكنها اعتذرت في النهاية عن الزواج به لأنها أصغر من ابنته قسمت.

وفضل أباظة أن يستمر أصدقاء بعدما تفهم وجهة نظرها هي الصداقة التي دومًا ما تنعكس على كلام النجمة يسرا فى أى ظهور إعلامي لها تتذكر فيه عملها معه، وتشيد بمدى رقيه فى التعامل، وكيفية ذوقه العالي فى التعامل مع السيدات، مؤكدة أنه برنس فى كل شىء.



