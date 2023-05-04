بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة “بوسي” هكذا أصبح شكلها الآن بعمر الـ70 عامًا

كتب امير فتحي في الخميس 4 مايو 2023 03:58 صباحاً - عادت الفنانة بوسي للأضواء بعد غياب سنوات طويلة عن السوشيال ميديا، وظهرت وهي داخل صالون التجميل تقوم بعمل لوك جديد.

ابنتها الفنانة الشابة مي نور الشريف شاركت متابعيها عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” مقطع مصور وهي تقوم بتغيير ستايل شعرها.

أحدث ظهور للفنانة بوسي

وتفاعل محبي بوسي مع ظهورها وأبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، خاصة وأن ملامحها لم تتغير رغم مرور سنوات طويلة ابتعدت فيهاعن السوشيال ميديا والإعلام.

هل تفكر بوسي في الإعتزال؟

الفنانة بوسي كشفت في لقاء مصور أجرته في وقت سابق عن سبب ابتعادها عن الفن قائلة: “مش عارفه هل حان وقت الاعتزال أم لا، أنا بحب المرحلة التي أعيشها في الوقت الحالي وويمكن اقول كفاية ما قدمته على الشاشة ولكن لا اعلم ما اذا كان ذلك بوادر لقرار الاعتزال”.

طوال الفترة الماضية ابتعدت بوسي عن الفن بشكل تام ، وكان ظهورها مقتصر على التجمعات العائلية برفقة شقيقتها وبناتها.

من هي الفنانة بوسي؟

ولدت الفنانة بوسي في حي شبرا بالقاهرة في 26 نوفمبر 1953، وتخرجت من كلية التجارة عام 1977، وكانت بدايتها الفنية في العاشرة من عمرها.

وشاركت في مسلسل جنة الأطفال، وعلى مدار تاريخها الفني شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان أبرز أدوارها في التلفزيون مسلسل خالتي صفية والدير مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

أسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدري وكانت تلقب بفراشة السينما المصرية وهي شقيقة الممثلة نورا، وزوجة الممثل الراحل نور الشريف.

حياتها الأسرية :

كان الفنان نور الشريف الزوج الوحيد في حياة بوسي منذ عام 1972 وأنجبت منه سارة ومي، وتم الطلاق بينهما عام 2006، وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف مرة أخرى بعد تسع سنوات من الإنفصال حتى توفي الشريف في نفس العام .

أشارت بوسي في تصريحات صحفية إلى أنهما ظلا صديقين رغم الطلاق، فهو يعتبر “واحد من أهلها”، ولكن كان عليها في ذلك الوقت أن تتأقلم مع الحياة الجديدة بدون نور وأيضا بعد رحيله وقالت إن أكثر ما افتقدته بعد نور هو “السند” فقد كان بالنسبة لها المرجعية الصادقة في الحياة.

مي نور الشريف :

اما ابنتها الفنانة مي نور الشريف فقد شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنّية، فلم تظهر بشكل مهم في الأعمال والمسلسلات المصرية، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها – مسلسل اللهم امين، مسلسل انا صائم 2017. – مسلسل عرفة البحر 2012. – مسلسل وادي الملوك 2011. سلسلة حالة الوزير 2012. مسلسل دلالي 2007. اللقاء الثاني 1988. فيلم ليلة واخوة 1990. لعبة الانتقام عام 1992.

وتجدر الأشارة إلي تغيّب مى نور الشريف منذ ثمانية أعوام عن الساحة الفنّية، وتحديدًا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم” عام 2017، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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