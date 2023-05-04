“هفضحك”.. غضب كبير من منة فضالي بعد تصريحاتها بحق “أمها” ورامي رضوان مصدوم: حرام عليكي!!

كتب امير فتحي في الخميس 4 مايو 2023 02:51 صباحاً - قالت الفنانة منة فضالي: “والدتي كانت دائمًا بتحب تحرقني بالشمعة وأنا في طفولتي بعد أي خطأ ارتكبه، ودا كنت بعتبره تعذيب”، موجهة حديثها لوالدتها على الهواء، قائلة: “هفضحك”.

منة فضالي تتحدث عن والدتها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “مساء Dmc“، المذاع على فضائية “dmc“: “أنا ما بعرفش أكذب، وبحبش أخرج كثيرًا، وأتذكر إني ما كنتش عايزة أخرج مع عدد من أصدقائي فاتصلت بهم وقُلت لهم: أنا عملت حادثة بالسيارة وفي رجل مات، وأخبرت والدتي بذلك عشان لو أصدقائي اتصلوا يطمنوا عليَّ فهي تكون لديها معلومة لكن عندما أخبرت والدتي بالخبر أصرت على العودة لمكان الحادث والاطمئنان على الرجل، فرفضت وقُلت لها: الصبح هروح، وبالفعل في اليوم التاني نزلت ووقفت 5 ساعات في الشمس”.

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: “مليش علاقة بالسحر والأعمال مطلقًا مثلما كانت تؤمن شخصية نرجس في جعفر العمدة”.

وتابعت منة فضالي: “لا أؤمن بالأعمال والسحر والشعوذة وأعتبرها تفاهة”، مؤكدة: “الناس في الشارع بينادوني بـ “نرجس”.

منة فضالي تشارك في رمضان 2023 بمسلسلين

يُذكر أن منة فضالي شاركت في موسم رمضان 2023 المنقضي في مسلسل جعفر العمدة، وأيضًا مسلسل سره الباتع.

مسلسل «سره الباتع»

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد من النجوم ومنهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل.

مسلسل «جعفر العمدة»

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويجسد محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من 4 سيدات، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، وخلال رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، يقنع «جعفر» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

وأثارت منة فضالي، جدلاً كبيراً بشخصيتها “نرجس” ضمن أحداث المسلسل وذلك بسبب “فيلر شفايفها” والذي قوبل بهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت منة في تصريحات تليفزيونية عن السبب وراء ظهورها بهذا الشكل وأن الشخصية كانت مكتوبة بهذا الشكل من قبل المخرج محمد سامي.

آخر أعمال منة فضالي

يُذكر أن منة عرض لها على إحدى المنصات الرقمية مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغني، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

وشاركت منة فضالي مؤخرًا مع الفنان أحمد زاهر في بطولة “فيلم فارس” الذي طرح في دور العرض السينمائي خلال الفترة الأخيرة.

منة فضالي جسدت خلال الفيلم سيدة تدعى “مها”، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيلم «مغامرات كوكو»

يُذكر أن، منة فضالي يعرض لها حاليًا فيلم “مغامرات كوكو” والذي نافس مؤخرًا ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2023.

فيلم «مغامرات كوكو» عمل كوميدي مختلف قائم على الجرافيك والحيوانات التي تخاطب طبيب بيطري، بطولة النجم بيومى فؤاد؛ خالد الصاوى؛ شيرين رضا؛ اوس اوس؛ إيهاب فهمى؛ نانسى صلاح؛ عمرو عبدالعزيز؛ طاهر أبوليلة؛ وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حمدى المرغنى؛ وشيماء سيف؛ وحسن عبدالفتاح؛أوتاكا؛ زينه منصور؛ اللبنانية دانا حلبي، وهو من تأليف إيهاب الناصر؛ إنتاج عمرو طنطاوى، ومن إخراج إسماعيل فاروق؛ وهو ضمن عدد من الأفلام المعروضة في السينمات بموسم عيد الفطر 2023.

الخليج 365

الخليج 365