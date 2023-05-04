ميريام فارس تفاجئ الجميع بعمرها الحقيقي.. والجمهور: “معقولة انها في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الخميس 4 مايو 2023 02:51 صباحاً - احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد ميلادها بطريقتها الخاصة حيث نشرت الفنانة “ميريام فارس” مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالات مختلفة مثيرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

عمر ميريام فارس الحقيقي

تبلغ الفنانة اللبنانية والممثلة الاستعراضية ميريام فارس من العمر 40 عامًا حيث أنها من مواليد العام الميلادي 1983 وعلى وجه التحديد ب 3/ مايو وهي من أصول لبنانية وأبوين لبنانيين حيث أن والدها يعمل في مجال تصميم الذهب والمجوهرات فيما أن والدتها تعمل في مجال تصميم الأزياء التي قامت بتصميمها للكثير من ملابسها ولها من الأخوات شقيقتان رولا وجيهان، فقد قامت أختها جيهان بإدارة أعمالها مما كتبت لها أغنية حقلق راحتك.

بإطلالة كلاسيكية الفنانة اللبنانية ميريام فارس تخطف الأنظار

وظهرت الفنانة ميريام فارس بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة لونها أسود أنيقه تليق بها وحذاء لونه أسود عالي وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة وشعرها كرلي، وظهرت مُمسكة تورتة صغيرة واضعة عليها حرف M اول حرف من اسمها.

حول البلالين.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها

كما ظهرت بإطلالة أخرى وهي مرتدية بالطو جلد لونه أسود ويوجد بجانبها بلالين كثيرة لونها أسود وعلقت على هذه الصورة قائلةً:”عيد ميلادي”.

بفستان سواريه.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها

كما ظهرت الفنانة ميريام فارس بإطلالة مثيرة مرتدية فستان سوارية وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة وشعرها كرلي ومُمسكة كأس.

أخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

نجاح كليب قضيها انبساط



حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم



ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الخليج 365

الخليج 365