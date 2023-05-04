شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يقدم باقة متنوعة من أغانيه فى حفل الليلة بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم علي الحجار حفلا غنائيا ضخما بدار الأوبرا المصرية اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء، على المسرح الكبير، بمشاركة فرقته الموسيقية، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة .

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء .