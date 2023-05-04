شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز الدورة 13 من مهرجان مالمو للسينما العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية، وذلك بالإعلان عن الجوائز في حفل استضافته قاعة لوفتكاستليت (قلعة الهواء) المطلة على جسر أوريسوند بمدينة مالمو.

جمع الفيلم العراقي "جنائن معلقة" للمخرج أحمد ياسين الدراجي بين ثلاث جوائز هي أحسن فيلم (35 ألف كرون سويدي) وأحسن سيناريو وأحسن ممثل التي ذهبت إلى بطله الشاب حسين محمد جليل، بينما كانت جائزة أحسن ممثلة من نصيب عديلة بن ديمراد بطلة ومخرجة الفيلم الجزائري "الأخيرة".

فيلمان وثائقيان كان لهما نصيب من الجوائز، فنال "بطاطا" للمخرجة اللبنانية نورا كيفوركيان جائزة لجنة التحكيم الخاصة (25 ألف كرون سويدي)، بينما كانت جائزة أحسن فيلم غير روائي (15 ألف كرون سويدي) من نصيب "Hyphen" لمواطنتها رين رزوق. الفلسطيني فراس خوري نال جائزة الإخراج عن "علم"، بينما منحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا لفيلم "تحت الشجرة" للتونسية أريج السحيري.

أما في الأفلام القصيرة، فنال الفيلم المصري "ماما" إخراج ناجي إسماعيل جائزة أحسن فيلم قصير، (15 ألف كرون سويدي) بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة (10 آلاف كرون سويدي) إلى الفيلم اللبناني "يرقة" إخراج ميشيل ونويل قسرواني، ومنحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا لفيلم "ألمظ" إخراج ميا بيطار من السودان.

بدأ الحفل بكلمة رئيس المهرجان محمد قبلاوي الذي رحب بالضيوف وأشار لما حققه المهرجان خلال العام الحالي من خطوات حول مزيد من التوسع في دعم السينما العربية وعرض أفضل الأفلام في مالمو، منوّها بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته أنشطة المهرجان المختلفة سواء العروض الجماعية أو الأنشطة المخصصة للمحترفين.

تلى ذلك توزيع شهادات التقدير على المتدربين المشاركين في ورشتي "اصنع فيلمك خلال 5 أيام" و"مشروع فيلمي"، اللتين نظمهما المهرجان بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية لتدريب 14 موهبة شابة، ثم تكريم رجليّ الأعمال مهندي بدوي وأيمن قدورة بسبب دعمهما المستمر للمهرجان طوال عدة سنوات.

بدأ بعدها الإعلان عن اختيارات لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتي تشكلت من دانيال زيسكند (فرنسا) ونيقولا معوض (لبنان) وضياء يوسف (السعودية)، يليها اختيارات لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المكونة من هنا شيحه (مصر) ومارينا كوستوفا (مقدونيا الشمالية) ومهند البكري (الأردن) وندى أبو فرحات (لبنان) وتوفيق قيقة (تونس).

ثم قام رئيس اللجنة الثقافية في المدينة يان غرونهولم بالإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة اختيار جمهور مدينة مالمو وقيمتها 25 ألف كرون سويدي، والتي ذهبت للفيلم الوثائقي السوداني "أجساد بطولية" للمخرجة ساره سليمان.

أعقب إعلان الجوائز حفل غنائي قامت بالغناء فيه النجمة الأردنية زين عوض بمصاحبة فرقة الأندلس الموسيقية بقيادة الفنان طارق الحاج.

من جانبه أبدى محمد قبلاوي سعادته بنجاح الدورة قائلًا: "التعليقات الإيجابية التي استقبلها فريق المهرجان من قبل صناع الأفلام والضيوف والجمهور من أهالي مدينة مالمو كلها أمور تمنحنا سعادة بما حققناه، وتدفعنا لبذل المزيد من الجهد في المستقبل، وسنبدأ فورًا العمل على الدورة الرابعة عشر على أمل أن يأتي مهرجان مالمو للسينما العربية في كل عام بصورة أفضل من سابقتها".

القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز مهرجان مالمو 2023:

مسابقة الأفلام الطويلة

أحسن فيلم (35 ألف كرون سويدي): جنائن معلقة – إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين، مصر، بريطانيا، السعودية)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة (25 ألف كرون سويدي): بطاطا – إخراج نورا كيفوركيان (كندا، لبنان)

أحسن فيلم غير روائي (15 ألف كرون سويدي): Hyphen– إخراج رين رزوق (لبنان)

أحسن إخراج: علم – إخراج فراس خوري (فلسطين، فرنسا، تونس، السعودية، قطر)

أحسن سيناريو: جنائن معلقة – إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين، مصر، بريطانيا، السعودية)

أحسن ممثل: حسين محمد جليل عن فيلم جنائن معلقة – إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين، مصر، بريطانيا، السعودية)

أحسن ممثلة: عديلة بن ديمراد عن فيلم الأخيرة إخراج عديلة بن ديمراد وداميان أونوري (الجزائر، فرنسا، السعودية، قطر، تايوان)

تنويه خاص: تحت الشجرة – إخراج أريج السحيري (تونس، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، قطر)

مسابقة الأفلام القصيرة

أحسن فيلم قصير (15 ألف كرون سويدي): ماما – إخراج ناجي إسماعيل (مصر)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة (10 آلاف كرون سويدي): يرقة – إخراج ميشيل ونويل قسرواني (لبنان)

تنويه خاص: ألمظ – إخراج ميا بيطار (السودان)

جائزة اختيار جمهور مدينة مالمو (25 ألف كرون سويدي): أجساد بطولية – إخراج سارة سليمان (السودان)