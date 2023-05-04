شكرا لقرائتكم خبر عن إيما واتسون: شعرت أننى محاصرة ولهذا قررت الابتعاد عن الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الممثلة العالمية إيما واتسون قرارها بالتراجع عن التمثيل، قائلة "شعرت بأنها محاصرة قليلاً"، لم تشارك بطلة سلسلة Harry Potter، في أي فيلم منذ فيلم Little Women للمخرجة Greta Gerwig، والذي انتهى تصويره في نهاية عام 2018.

في حديثها عن أخذ استراحة من التمثيل في مقابلة حديثة مع فاينانشيال تايمز، صرحت واتسون قائلة: "لم أكن سعيدة، لأكون صادقة وأعتقد أنني شعرت بأنني محاصرة قليلاً، والشيء الذي وجدته صعبًا حقًا هو أنني اضطررت إلى الخروج والتحدث عن بعض الأشياء التي لم أكن أستطع التحكم بها".

وتابعت واتسون قائلة: "لقد تمت محاسبتي بطريقة بدأت أجدها محبطة، لأنه لم يكن لدي صوت، لم يكن لي رأي، وبدأت أدرك أنني أردت فقط أن أقف أمام الأشياء حيث إذا كان أحدهم سيعطيني انتقادات بشأنها، يمكنني أن أقول هذا بطريقة لا تجعلني أكره نفسي، 'نعم، لقد أخفقت، كان هذا قراري، وكان يجب أن أفعل ما هو أفضل".

وأنهت واتسون حديثها قائلة: "بالتأكيد أتمنى العودة من جديد، لكنني سعيدة بالجلوس وانتظار الدور الصحيح التالي، خاصة أننى احب ما افعل، أما عن تصوير فيلم الذكرى الخاص بسلسلة Harry Potter، يمكننى أن أقول أنه "فرحة غير متوقعة"".