شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى: بحب أعيش سينجل دايما بلاقينى لما بحتاجنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" وأعربت خلالها عن حبها لحياة العزوبية، وعلقت منة على الصورة قائلة: "أنا حابة أعيش سينجل دايماً بلاقيني لما بحتاجني".

وشاركت منة مؤخراً ببطولة مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وجسدت من خلاله شخصية "نرجس".

وقالت الفنانة منة فضالى فى تصريحات تليفزيونية: دايما بنتقد نفسى ومش بحب اتفرج عليا على الشاشة، مضيفة: "المخرج محمد سامي ساعدني كثيرا في إتقان الشخصية والدور.. والشخصية بعيدة عن الأدوار التي قدمتها سابقا".

وتحدثت عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: "الناس في الشارع بينادوني بـ نرجس.. ومبسوطة إن شخصية نرجس في جعفر العمدة حققت نجاحا كبيرا وعلمت مع الناس.. وكنت خايفة من الشخصية دي لأنني أول مرة أقدم دور كوميدي وكنت خايفة يكون دمي تقيل".