شكرا لقرائتكم خبر عن أوبري بلازا تنتقد تصرف جاريد ليتو في حفل Met Gala .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت الممثلة الأمريكية أوبري بلازا، تصرف الممثل العالمى جاريد ليتو لارتكابه خطأ مع ملابسه في حفل Met Gala لهذا العام، وكان المهرجان قد احتفى هذا العام بمصمم الأزياء الراحل كارل لاجرفيلد، الذي توفي في عام 2019.



أوبري بلازا وجاريد ليتو

في حين أن عددًا لا يحصى من الوجوه الشهيرة التي حضرت تكريمًا لمصمميهم المفضلين من خلال ارتداء ملابس أنيقة، ذهب جاريد ليتو بخيار أقل تقليدية وارتدى زي قطة لاجرفيلد، شوبيت.

بزى مستوحى من القط البورمي الأبيض المحبوب للمصمم، وصل الممثل والموسيقي مرتديًا زيًا كاملاً يغطي وجهه، مما يعني أنه لم يكن أحد يعرف من كان عند وصوله لأول مرة، وبعد فترة قصيرة، أزال ليتو القناع ليكشف عن نفسه بينما كان يسير على السجادة الحمراء في نيويورك.

ولهذا انتقدت بلازا تسرع ليتو، مؤكدة أنه دمر لغز الزي عن طريق إزالة القناع في وقت مبكر جدًا، حيث قالت لـ موقع "variety"، " كان يجب أن يحتفظ بها لفترة أطول ".



جاريد ليتو

وذلك بعدما شهدت سجادة حفل Met Gala 2023، ظهور الممثل جاريد ليتو وهو متنكر في هيئة قطة بيضاء بعيون زرقاء وهو ما لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وشهد الحفل تألق عدد من نجمات العالم باطلالات متميزة، حيث حضرت كل من كيم كاردشيان وبينيلوبي كروز وريتا اورا ونعومي كامبيل ومارجو روبي ونيكول كيدمان وباريس هيلتون وجنيفير لوبيز وانا هاثاوي.

فيما شهدت سجادة حفل Met Gala 2023والذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، حضور النجم المصري العالمي رامي مالك، بإطلالة كاجوال، وظهر رامي على السجادة التي تغير لونها بشكل ملفت وغير معتاد.