رامي جمال يستعد لطرح "كلمة سلام"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كلمة سلام"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وروج "جمال"، للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب:" كلمة سلام قريباً من أقرب الأغاني اللي لحنتها لقلبي، خليكم جاهزين بقى ".



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وطرح رامي جمال، أخيرًا، أغنية "لحظة بعادك" من كلمات الشاعر حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي.

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية قمر ومنور، التي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة.

تقول كلماتها: "حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه دا كلام بيننا وسر ف بير .. حكايات بين لحظة والتانية انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي