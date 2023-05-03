شكرا لقرائتكم خبر عن 18مليون جنيه إيرادات أفلام السينما بدور العرض المصرية فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما المصرية إيرادات خلال الأسبوع الماضي قدرت بـ 17 مليون جنيها و900 ألف جنيه من شباك التذاكر.

ويعرض في دور السينما المصرية حاليا 7 أفلام متنوعة ما بين كوميدي وأكشن وتشويق ورعب.

أفلام عيد الفطر 2023

وتصدر فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، إيرادات الأسبوع الماضي بلغت 6 ملايين و 400 ألف جنيه، و جاء فيلم "هارلي" لمحمد رمضان في المركز الثاني بـ5 ملايين و500 ألف جنيه

.

بينما جاء في المركز الثالث فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين، الذي حصد 2 مليون و400 ألف جنيه، وحل الفيلم الكوميدي "ابن الحاج أحمد"، بطولة شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد، في المركز الرابع محققا الأسبوع الماضي مليون و800 ألف جنيه.

واحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات فيلم "رمسيس باريس" بطولة النجمة هيفاء وهبي، إذ سجل إيرادات بلغت 950 ألف جنيه، بينما حل فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد في المركز السادس بإيرادات 400 ألف جنيه، و"ساعة إجابة" في المركز السابع بإيرادات 240 ألف جنيه.