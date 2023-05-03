شكرا لقرائتكم خبر عن سارة صلاح تكتب: مصطفى درويش الجدع ابن البلد الأصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم 1 مايو 2023 ظل الجميع للحظات فى ذهول وصدمة محاولة استيعاب وتصديق رحيل الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 43 عاما، ورحيله أصاب الوسط الفنى وكل محبيه وجمهوره في كل مكان بالفاجعة وسادت حالة من الحزن بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعى والتحدث عن جدعنته ومواقفه الإنسانية مع الغريب قبل القريب.

تميز الراحل مصطفى درويش بأنه من المتفاعلين على حسابه على فيس بوك بشكل يومى ويرد بنفسه على كل تعليقات متابعيه ولا يحرج أحد مما شكل حالة من الود والمحبة بينهما، فهو ابن البلد الأصيل الذى يقف بجوار الكل في الشدة و الفرح.

ومصطفى درويش كان يعمل أثناء دراسته الجامعية، ويحب الاعتماد على نفسه، وتعرض للعديد من المواقف الصعبة في حياته وعمل في أكثر من وظيفة قبل دخوله عالم الفن والتمثيل، وقادته الصدفة للمشاركة فى فيلم كف القمر، وبعد ذلك انطلق بأدواره الفنية التي تركت علامة مميزة مع الجمهور، وخصوصا شخصية فتحى مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وكان وش الخير عليه وعرف بشبح العالم لإتقانه الدور بشكل كبير وترديده لكلمة"شبح العالم" في المسلسل.

والراحل كان إنسان بدرجة كبيرة قبل أن يكون فنانا، إذ شارك في إطعام الصائمين في رمضان الماضى ومساعدة الفقراء طوال الشهر الكريم وقدم إعانات شهرية، ووجبات من مطعمه الخاص وكان يستضيف المشردين وغير القادرين في المطعم ويقدم الوجبات لهم بالمجان خاصة في وقت هطول الأمطار والسيول.

وفي فترة كورونا فتح مطعمه للفقراء والمحتاجين دون مقابل والقيام بالكثير والكثير من الأعمال الخيرية تقديم مساعدات للأيتام وغير القادرين.

رحلت يامصطفى ولكن يبقى الأثر الجميل الذى تركته حولك وجعل الجميع يحزن على فراقك، مع السلامة " يا شبح العالم" وسوف نظل نتذكرك دوما بأعمالك.