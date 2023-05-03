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منة فضالي: اللي بييجي يسلم عليا بيقول لي يا نرجس مش منة خالص

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القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

قالت الفنانة منة فضالي:" الناس في الشارع بينادوني "نرجس" ومبسوطة إن الشخصية علمت مع الناس.. وكان أول مرة أعمل كوميدي.. اللي بيجي يسلم عليا بيقولي يا نرجس مش منة خالص".

وأضافت : "أول مرة أعمل كوميدي وطول الوقت بعمل دراما.. ومش بحب أتفرج على أي مشهد ليا بعد الانتهاء من تصويره مباشرة "، مضيفة :"أثناء تصوير مشاهد نرجس في جعفر العمدة كان محمد سامي بيضحك وبيقولي بتضحكي".

وتابعت : "لو هشتغل مشهد مع محمد سامي هعمله، وأنا واثقة فيه جدا وهو مخرج متميز وعنده أمانة وبيخاف على الممثل وبيحبه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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