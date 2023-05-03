تطورات الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد

ياسر رشاد - القاهرة - استغاث الفنان توفيق عيد الحميد من آلامه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك ".

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تفاصيل الحالة الصحية لتوفيق عبد الحميد

وكتب توفيق منشور عبر حسابه الرسمي "فيسبوك" ارهقته بشدة لم اعتنى به كما يجب نبهنى بصوت خفيض ولم اكترث ثم بدا الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ عن جسدى اتحدث عبرة لمن يعتبر ومن المعروف أن نشر الفنان توفيق عبد الحميد منذ يوم أن حالته الصحية في تدهور، حيث كتب عبد الحميد:" للأسف انا وقعت تانى على ضهرى وتعبان جدا

والم الضهر قاسى ومخلينى عصبى عفوا اذا حد فهم كلامى غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عنى".

توفيق عبد الحميد يعود إلى المسرح

ويذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد يعود إلى المسرح من خلال مسرحية جديدة تعرض على المسرح القومي للمخرج ناصر عبد المنعم، والمسرحية مستوحاة من نص "أغنية البجعة" لتشيكوف، ولكن تم عمل مسارات مختلفة للعرض ولم يستقر على فريق العمل حتى الآن.