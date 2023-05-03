إصابة أحمد إبراهيم بجلطة في المخ

ياسر رشاد - القاهرة -

أصيب الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، وذلك حسب ما أعلن الفنان محمد علي رزق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

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طالب محمد علي رزق جمهوره بالدعاء لـ أحمد إبراهيم، قائلًا: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم.. أصيب بجلطة في المخ.. رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".

معلومات حول أحمد إبراهيم

شارك الفنان أحمد إبراهيم في عدد من المسلسلات والأفلام، وكان أبرزها

“الطاووس، وسلسال الدم، ووقفة رجالة، وممنوع الاقتراب والتصوير”، وغيرها.

ومن أشهر أعماله في بداياته مع الزعيم عادل إمام عام 1994 فيلم “الإرهابي”، كما شارك في فيلم “بونو بونو” عام 2000، ومن ضمن المسلسلات التي ظهر فيها مسلسل “السقوط في بئر سبع” عام 1994، ومسلسل “عايش في الغيبوبة” 2006.