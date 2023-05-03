تامر حسني يشارك في افتتاح كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان تامر حسني عن إحياءه لحفل افتتاح كأس السوبر المصري، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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موعد حفل تامر حسني في كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري بالعاصمة أبو ظبي، داخل استاد محمد بن زايد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت

الإمارات

يأتي الحفل قبل ساعة من بدء مباراة الافتتاح بين الأهلي وبيراميدز، بعد انسحاب فريق الزمالك اعتراضًا على السماح بمشاركة محمود كهربا، لاعب الأهلي في المباراة، بعد صدور عقوبة ضده من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.