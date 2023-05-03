شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يطارد مصطفى درويش فى "ويبقى الأثر" وإعلان شقيقه للوفاة يتحول لحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الراحل مصطفى درويش، عام 2021 في حكاية " ويبقى الأثر" من مسلسل إلا أنا، وخلال أحداث المسلسل تم الإعلان عن وفاته المفاجئة، من قبل شقيقه على فيس بوك، مثلما حدث في الحقيقة بالظبط وإعلان خبر وفاته المفاجئ.

وكان مصطفى درويش يجسد شخصية رجل أعمال شاب اسمه إيهاب في المسلسل ومات بشكل مفاجئ وأعلن شقيقه الفنان كريم محجوب، خبر الوفاة عبر فيس بوك ليتفاجئ الجميع مثلما تفاجئ الكل أمس الاثنين بخبر وفاته.







مسلسل ويبقى الأثر

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إلهام عبد البديع محمد التاجى، لطفي لبيب.

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عمل درامى خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.