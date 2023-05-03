مي العيدان تشمت بـ أصالة: “أن شاء الله كل حفلاتها تتلغي ونفك من هالنشاذ للأبد”

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 مايو 2023 06:54 صباحاً - هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة السورية أصالة، تضامناً منها مع الحملة التي أطلقها الجمهور المصري بعنوان إلغاء حفلها والمقرر إقامته يوم 5 مايو الجاري في متحف الحضارة بمصر.

وكتبت مي العيدان على بوستر حفل أصالة: “أن شاء الله كل حفلاتها تتلغي ونفك من هالنشاذ للأبد”.

كما ردت مي العيدان على تغريدة لاصالة حيث قالت “لا حبيبتي استريحي الشعب المصري مو ناطرك بعد ماكليتي وشبعتي وشربتي من خيره ونكرتيه عادي بعد اللي نكرت بلدها ورئيس بلدها اللي انقذها من الشلل. . ماشيه ورا مصلحتك شعارك بالحياة انا ثم انا ثم انا. .ووين الدولار توقفين وتضربين له تعظيم سلام وسلام مربع”.

يأتي ذلك بعد تبرأ القائمين على المتحف القومي للحضارة، في القاهرة، الثلاثاء، من الحفل الذي قيل إنه سوف تحييه به المطربة السورية أصالة، يوم الجمعة القادم، ونفوا تماما علاقتهم به، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهت إليهم.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “إلغاء حفل اصالة، وغير مرحب بيكي في مصر”، وذلك بسبب إنكارها لفضل مصر عليها ونسبها ما وصلت إليه من نجومية وشهرة إلى السعودية، كما قالت في حفلها الذي أقامته في موسم الرياض قبل شهور.

وبسبب حالة الجدل والهجوم أصدر القائمون على المتحف بيانا جاء كالتالي: “تنوه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالأساس وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال، وتهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه في أي خبر يتعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شخص أخر أو هيئة أخرى”.

كما ردت الفنانة أصالة، بشكل غير مباشر على الهجوم الذي تعرضت له حيث كتبت تعليقا لدى إحدى متابعيها ممن ساندوا الحفل ورحبوا بتواجدها في مصر، وكتبت: “أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما أضفت إلا محبة جديدة لمصر العظيمة”.

يذكر أن الحفل من تنظيم خالد الذهبي، نجل أصالة، حيث كتب عبر حسابه على “انستغرام”: “منذ صغري، كان حلمي هو تكريم أمي بأكبر قدر ممكن، كنت أرغب في التنافس مع كل من يحبها وأن أفعل شيئًا مميزًا لها حقًا، واليوم أعيش هذا الحلم بمساعدة فريقي المذهل، إنها فقط البداية التي أعدك بها”.