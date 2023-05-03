كتب امير فتحي في الأربعاء 3 مايو 2023 06:54 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية سارة خليفة، آخر محادثة بينها وبين الفنان الراحل مصطفى درويش، مما عرضها للانتقادات واسعة بسبب ما احتوت عليه المحادثة من أشياء خاصة.

وقد انتقد الفنان تامر عبد المنعم، هذه الإعلامية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب: “مسلسل الانحطاط الاخلاقي مستمر .. ماذا حدث للمصريين ؟! جنون الشهرة جعلها تنشر محادثة علي الخاص مع راجل مات !! هو فيه ايه بجد ومين الناس دي ؟ وايه حكاية اعلامية دي ما حدش شافها في الغسالة حتي”.

كذلك شنت الفنانة انجي خطاب هجوما على سارة خليفة حيث كتبت عبر حسابها على انستغرام: “يا استاذه ساره انا معرفكيش صراحه بس حابه اقول لحضرتك انك انسانه غير أمينه

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشرها محادثة خاصة مع الراحل مصطفى درويش.. الاعلامية سارة خليفة تتعرض لانتقادات واسعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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