شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة منة فضالي: اللي بيجي يسلم عليا بيقولي يا نرجس مش منة خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

قالت الفنانة منة فضالي:" الناس في الشارع بينادوني "نرجس" ومبسوطة إن الشخصية علمت مع الناس.. وكان أول مرة أعمل كوميدي.. اللي بيجي يسلم عليا بيقولي يا نرجس مش منة خالص".

وأضافت : "أول مرة أعمل كوميدي وطول الوقت بعمل دراما.. ومش بحب أتفرج على أي مشهد ليا بعد الانتهاء من تصويره مباشرة "، مضيفة :"أثناء تصوير مشاهد نرجس في جعفر العمدة كان محمد سامي بيضحك وبيقولي بتضحكي".

وتابعت : "لو هشتغل مشهد مع محمد سامي هعمله، وأنا واثقة فيه جدا وهو مخرج متميز وعنده أمانة وبيخاف على الممثل وبيحبه".