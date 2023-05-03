شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: رحمة أحمد فنانة عندها حضور.. وشربت شلولو حقيقي في الكبير أوي 7 وكلت كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كمال أبورية، إنه قلق من دوره في مسلسل الكبير أوي، متابعا :"بعد ما صورت قولت ياريتني ما صورت".

وأضاف كمال أبورية خلال حواره مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: مش مهنتي إني أغير حاجة في النص، وكنت ضيف شرف في الكبير أوي 7

وتابع كمال أبورية: رحمة أحمد فنانة عندها حضور، والنص مكانش مساعدها كويس، موضحا أن الفن وظيفته الأساسية استقرار وإصلاح المجتمع وإنه يكون أفضل.

وقال كمال أبورية: أفضل أن يكون هناك كاتب مهموم بالقضايا الكبيرة مثل قضية تأثير الحرب الأوكرانية علينا، متابعا :"بعض الشباب الصغيرين ممكن يكتبوا عمل فني مالوش علاقة بواقعنا وظروفنا".

وأضاف كمال أبورية: شربت شلولو حقيقي في الكبير أوي 7 وكلت كتير، وكواليس مسلسل الكبير أوي كانت كلها حلوة.. ومشهد الأكل أرهقني جدا.

فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي: كمال أبورية قدم دورين مهمين ومتميزين في شهر رمضان 2023.، وأعمال كمال أبورية علامات في الدراما المصرية.