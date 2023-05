شكرا لقرائتكم خبر عن أجيال مختلفة فى حفل BSB .. والفرقة توجه الشكر بالعربية للجمهور: بحكبم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم بالأمس أول حفل لفرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys، في التجمع الخامس، وشهد الحفل أقبال جماهيرى كبير من أغلب الفئات العمرية، التى تنوعت ما بين جيل الثمانينات والتسعينيات حتى جيل الألفية الجديدة، أو كما يطلقون على أنفسهم "Gen Z".



خلال الحفل قدم فريق BSB مجموعة من أغانيهم التي تعلق بها الجمهور منذ بداية ظهور الفرقة في 1993، وبدأ الحفل بأغنية i wanna be with you، ومن ثم تم تقديم أغنيات مثل GET DOWN، وأغنية Show me the meaning، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحازت على تصفيق حار من قبل كل حضور الحفل.

كما قدم فريق البوب الأمريكي أغانى أخرى مثل as long as you love، بعد أن أشار أحد أعضاء الفرقة أنهم يريدون تقديم حفل بطعم التسيعنات، كما قاموا بغناء أغنيات مثل أغنية Chances، ومن ثم اغنية shape of my heart، مع تفاعل كبير من حضور الحفل.

كما قدم فريق BSB عددا من الأغنيات منها: I’ll never break your heart، وeverybody التي زادت من حماس الجمهور بعد مجموعة من الأغاني الرومانسية، منها it’s gotta be you، وthat’s the way i like it، وget another boyfriend.

وقدم الفريق أيضا أغنيتى I’ll be the one، وi want it that way، وأنهى الحفل بأغنية I’ll never break your heart.



أما عن أعضاء فرقة Backstreet Boys فـأشار كل منهم أنهم متحمسين بشكل كبير لوجودهم في مصر، بعد 30 عام من بدء حياتهم المهنية، التي بدأوها في سن صغيرة

وشهد الحفل بعض اللحظات الكوميدية من قبل أعضاء الفريق مع بعضهم البعض، وهو يشيرون إلى أشكالهم في الصغر، بجانب عرض فيديو يضم مجموعة لصورهم في سن صغيرة.

وعن شعورهم بوجودهم في مصر قام أحد أعضاء فريق Basckstreet boys، بشكر الجمهور بالعربية وقال " بحبكم وشكرا" وأكد أن الفريق يريد العودة مرة أخري لمصر لتقديم حفل آخر.



وأكد أحد أعضاء فريق Baskstreet boys أنه كان يتمنى زيارة مصر، وأنهم بالأمس استمتعوا بالأكل المصرى، وقال: تأخرنا 30 عاما لنكون هنا، وبالتأكيد سنعود مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحراس الخاصين بهم من مصر، ولهذا فأنهم دائما لديهم مكان وقطعة خاص من مصر تشاركهم رحلتهم.



