شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز وأحمد حسن ومصطفى أبو سريع يقدمون واجب العزاء فى مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كل من الفنان أحمد عبد العزيز، وأحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق ونهال عنبر ومصطفى أبو سريع وتوني ماهر ومحمود الليثى داخل عزاء الفنان مصطفى درويش، الذي يقام داخل مسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، والذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 43 عاما.

وقدم كل من الفنان ماجد المصري وكريم فهمي وكمال أبو رية وصابرين واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش الذي يقام داخل مسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر وسط حضور نجوم الفن، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 43 عاما.

وحرص النجم أحمد السقا على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفي درويش الذي يقام داخل مسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، كما تواجد كل من الفنان أحمد داوود وإيهاب فهمي والمخرج عمرو سلامة.

وتوافد على عزاء الفنان مصطفى درويش بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر كل من الفنان خالد سرحان والسيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل.

ويقام عزاء الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 43 عاما، بسبب توقف عضلة القلب، وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة بالشيخ زايد، ويستقبل اشقائه المعزيين، وحرص على أول الحضور الفنان إدوارد.

يذكر أنه شيعت أمس جنازة مصفى درويش من مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر، وسط حضور فني وجماهيري كبير، كما يقام اليوم عزاؤه فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 بفيلم كف القمر بالصدفة عندما كان موجودا في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التليفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، ومن أعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعة وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا هو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.