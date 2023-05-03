بعد وفاة مصطفى درويش.. رحيل نجم فيلم “أحمد نوتردام” يصدم الوسط الفني بأكمله.. أول تعليق من عائلته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 مايو 2023 02:59 صباحاً - رحل عن عالمنا الفنان الشاب شريف فاروق أمس، وحتى الآن لم تكشف الأسرة سبب الوفاة، أو موعد ومكان تششيع جنازة الراحل.

وكتب حساب يحمل اسم أدهم فاروق عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، جاء فيه: توفى إلى رحمة الله أخي الكبير شريف فاروق.

وفاة الفنان الشاب شريف فاروق

وقد شكل وفاة الفنان صدمة لدى الوسط الفني، حيث اتى بعد يوم واحد فقط من وفاة مصطفى درويش.

كما أعلن المخرج ناصر عبد المنعم وفاة شريف فاروق، حيث كتب منشورًا، قال فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا الصديق الفنان شريف فاروق، مطالبًا جميع محبي الراحل بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته، حرصت مجموعة من محبي الراحل على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: ربنا يرحمه، البقاء والدوام لله، ربنا يصبر أهله.

نعي الهيئة العربية للمسرح

ومن جانبها، نعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل شريف فاروق، حيث نشرت صورة الراحل عبر حسابها الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكُتِبَ عليها: وداعًا شريف فاروق.

وحتى الآن لم تعلن الأسرة موعد ومكان جنازة شريف فاروق، كما أنها لم تكشف تفاصيل تلقيها العزاء في فقيدها الراحل.

أعمال الفنان الشاب شريف فاروق

وشريف فاروق شارك في بعض الأعمال الفنية، أبرزها مشاركته في مسرحية صانع البهجة، والطوق والأسورة، وأحدب نوتردام.

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