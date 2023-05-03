كمال أبو رية لم يتوقع نجاح دوره في "الكبير أوي"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان القدير كمال أبو رية، أنه لم يتوقع نجاحه في مسلسل "الكبير أوي 7"، قائلاً : " لم أتوقع نجاح شخصيتي في مسلسل الكبير أوي في الجزء السابع و قلقت من دوري في مسلسل الكبير أوي، وبعد ما صورت قولت ياريتني ما صورت، ولم تشغلني مساحة الدور كونه ثلاث حلقات وكنت مبسوط في البلاتوه رغم قلقي من طريقة الشغل دي ".

وتابع خلال لقاء في برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" الشغل مع شباب الكتاب على طريقة الورش مش مريح بالنسبة لي تعودت مع جيلي أن يرد إلينا النص كاملاً وأن يكون ذو قضية ومايحدث الان وليس في كل الاعمال أن هناك شباب صغار بيعدوا مع بعض يكتبوا عمل فني قد لايكون ليس له علاقه بواقعنا وظروفنا على مستوى البلد أو الإقليم أوحتى الدولي ".

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وواصل : " كنت متوقع حد يتحدث ف الدرما عن الحرب الروسية الاوكرانية وتداعيتها ولم يشغل الشباب انفسهم بهذا الواقع والمرحلة وتأثيرها على الصعيد الاقتصادي والغلاء والتضخم على كافة المستويات وهو شأن يشهده العالم أجمع "

واستكمل : الفن لابد أن

يوضح ويشرح للناس ويكون ذو موضوع وقضية والفن ليس للتسلية فقط ووظيفته الاسياسية إستقرار وإصلاح المجتمع لان الفن هدفه يكون امجتمع افضل مافيش مانع من تقديم اعمال كوميدية جادة توصل رسالة زي عادل إمام مش بيقول نكته ولايعلق بتعليق ولكن يحمل قضية وعمق كوميدية وهو شخص استثنائي وجمعني به عملين ".

وعن أحمد مكي كفنان، قال : شخص موهوب وعنده مساحة كويسة جداً وطلبت منه أن يزيد رصيده من الأعمال وأن لاتقتصر على الكبير أوي فقط وقلتله بعد طول عمر لازم تشوف رصيدك هيبقى غيه أنه لم يتوقع أن لم أغير شيئاً في دوري لأني أحترم المؤلف لكن أعرف أخد الشخصية ب أدائي بشكل مختلف.

وعن جرأته في اتخاذ القرارات في انتقاء الأدوار قال : أنا جريء بشكل عام في قراراتي ".

