بـ «المايوه».. نيللي كريم تظهر بإطلالة جريئة وغير مسبوقة والجمهور يصفها بـ عروسة البحر – صورة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 مايو 2023 12:58 صباحاً - شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بمجموعة صور جديدة من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، وذلك خلال عطلتها الصيفية من الغردقة.

نيللي كريم بالمايوه

وظهرت “نيللي” وهي على شاطىء البحر تستمتع بإجازة صيف 2023، وكانت ترتدي كاش مايوه أنيق من اللونين الأخضر والأسود، وفضلت الظهور بدون مكياج حتى تكشف عن جمالها الطبيعي.

ونالت تلك الصور العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة من جمهورها ومتابعيها وكان من ابرزها تشبيهها بـ “عروسة البحر”

نيللي كريم تنعي مصطفى درويش

من ناحية أخرى، نعت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات.

ونشرت نيللي كريم صورة تجمعها بمصطفى درويش، وعلقت عليها: «الله يرحمك يا مصطفي كنت أخ وصديق ودائما متفائل ومبتسم ومحب للحياة ربنا يصبر أهلك ويصبرنا جميعا مع السلامة يا صديقي».

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفي درويش أمس الاتنين عن عمر ناهز 43 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية، وشيع جثمانة من مسجد الحصري بأكتوبر وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني.

مسلسل “ليه لأ؟ 3”

بدأ صناع الموسم الجديد من مسلسل “ليه لأ 3” في الترويج للمسلسل عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

ومن المفترض أن يبدأ عرض الموسم الجديد من مسلسل ليه لأ خلال أيام قليلة من الآن ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الجديد الذي يبدأ مع بداية شهر مايو المقبل.

وتقوم ببطولة الموسم الجديد من مسلسل ليه لأ الفنانة نيللي كريم وصلاح عبدالله وعايدة رياض والفنان الشاب معتز هشام والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج نادين خان.

مسلسل “روز وليلى”

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “روز وليلى” قد طرحت البرومو الرسمي له، وهو من بطولة يسرا ونيللي كريم، وذلك تمهيداً لعرضه قريباً، إلا أنها حذفته من على صفحاتها الرسمية بعد حملة الهجوم على نيللي كريم وزوجها.

وينتمي مسلسل روز وليلى لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 10 حلقات، والعمل من بطولة نيللي كريم، يسرا، هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفة عبدالرسول، أحمد وفيق، ومروان يونس، من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد.

وتدور أحداث روز وليلى في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتيين يسرا ونيللي كريم، اللتان تخوضان العديد من الصراعات والأزمات خلال الأحداث وتقومان بالعديد من المهام، ويظهر تيام مصطفى قمر كمحاسب يساعدهما في عملهما، ويعيش أحمد وفيق قصة حب كوميدية مع يسرا، ويجسد هشام عاشور دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم.

مسلسل “عملة نادرة”

يُذكر أن أخر أعمال نيللي كريم مسلسل عملة نادرة الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وجسدت خلاله لاول مرة دور امرأة صعيدية.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ابرزهم جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر، و ندى موسى، و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

تدور احداث مسلسل “عملة نادرة” حول تنافس عائلتان من صعيد مصر في نجع عبدالجبار على السلطة والثروة.

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