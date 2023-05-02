“مات على السلم”.. مشهد مؤثر تنبأ فيه مصطفى درويش بـ طريقة وفاته في مسلسل شهير – (فيديو)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:55 مساءً - كان الفنان مصطفى درويش قدم في حكاية “ويبقي الأثر” من مسلسل إلا أنا والذي عرض في عام 2021، ومن ضمن أحداث المسلسل توفي “مصطفى” بشكل مفاجئ نتيجة صدمه وهو في عز الشباب، وهو ما تحول إلى الواقع أمس الإثنين حيث إنه توفي بشكل مفاجئ نتيجة سكتة قلبية وهو في عز شبابه.

مصطفى درويش تنبأ بوفاته في مشهد مؤثر

ومسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر فكرة يسري الفخراني، والحكاية من سيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولتها نخبة من النجوم أبرزهم: نجلاء بدر، لطفي لبيب، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، محمد التاجي، إلهام عبد البديع.

شقيق مصطفى درويش يكشف آخر لحظات حياته

كشف حاتم درويش شقيق مصطفى درويش، اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، قائلًا: “ما كانش عنده حاجة خالص هو كان بيعاني من شوية أرق وفطر عادي الصبح وما عرفش ينام”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون إي”: “مصطفى درويش قال لنا أنا هطلع أنام أريح شوية، وفجأة لقيناه نازل من على السلم مش قادر ياخد نفسه وتوفي على الفور، ودي كانت آخر لحظات حياته”.

وتابع: “مصطفى درويش كانت صحته كويسة جدًا وما كانش بيشتكي قبلها من أي حاجة، هي أزمة قلبية مفاجئة بس ما كانش بيعاني من مشكلات في القلب”.

وأردف: “دور الكورونا اللي كان جاله من سنتين ما كانش له تأثيرات سلبية عليه والحمد لله خرج منه كويس وصحته بعدها كانت كويسة”.

واختتم: “أنا الأخ الأكبر لمصطفى وهو ترتيبه بين إخواته رقم 3 واحنا 4 إخوات، وهو كان طيب وحنين ومخلص أوي وإنسان محترم ما بيكسرش بخاطر حد”.

جنازة مصطفى درويش

وشيع جثمان الفنان الراحل مصطفى درويش من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة عليه.

وحضر تشييع جثمانه كل من الفنان آسر ياسين، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، شريف سلامة، محمود البزاوي، دياب، حسن أبو الروس، حسني شتا، أحمد فلوكس، محمود حافظ، محمد العمروسي، وغيرهم.

وانهار عدد من أسرة وأقارب الفنان الراحل مصطفى درويش خلال تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، حيث كان قد وافته المنية صباح الاثنين اثر أزمة قلبية مفاجئة.

وحرص الموجودون في تشييع الجثمان على تهدئة أسرة الراحل ومحبيه قبل أداء صلاة الجنازة عليه.

خبر الوفاة

يُذكر أن الفنان الشاب مصطفى درويش وافته المنية أمس الاثنين بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الــ43 عامًا.

وقالت الفنانة نهال عنبر المسؤلة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، أن سبب الوفاة ضعف في عضلة القلب وتوقفها بشكل مفاجئ، إذ كان بكامل صحته حتى أمس الأحد، مضيفة: تفاجئنا جميعا بخبر الوفاة.

وكان هاني درويش، شقيق الفنان مصطفي درويش، أعلن خبر وفاة شقيقه؛ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، قال فيه: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

مصطفى درويش يودع الجمهور بأربعة أعمال درامية

وكان الفنان الراحل مصطفى درويش قد شارك مؤخرا في موسم دراما رمضان 2023 الماضي من خلال مسلسل “الحاج إكس لانس” مع الفنان محمد سعد وويزو

ومسلسل “تلت التلاتة” مع الفنانة غادة عبد الرازق ، كما ظهر أيضا في مسلسل “سره الباتع” مع أحمد السعدني واحمد عبد العزيز والمخرج خالد يوسف، ومسلسل “كامل العدد” مع دينا الشربيني .

مسيرة مصطفى درويش

ولد مصطفى حسين درويش 11 يناير 1981 ميلاديًا، وهو ممثل شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية بمصر، وبدء رحلته الفنية في عام 2011 مع المخرج خالد يوسف في كف القمر بطولة الفنانة وفاء عامر، والعديد من كبار نجوم الفن في مصر، وكان يعمل في مجال الاتصالات بجانب عمله في الفن.

وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

كما شارك مصطفى درويش في أكثر من 30 عملا سينمائيا ودراميا، وحاز على شعبية كبيرة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100، من إخراج كاملة أبو ذكرى، كما نجح خلال مشاركته في موسم رمضان الدرامي لعام 2020، خلال مشاركته في مسلسل خيانة عهد لبطولة الفنانة القديرة يسرا.

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