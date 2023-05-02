مصطفى درويش نجومية حقيقية فى عصر السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة -

صدمة كبيرة فى الوسط الفنى بعد رحيل الفنان الشاب مصطفى درويش، الذى وافته المنية صباح الإثنين الماضى عن عمر يناهز 45 عامًا.

درويش من الفنانين القلائل الذى حققوا نجاحًا بأدواره القليلة فهو دائم متنوع، برع فى التلون بين الكوميدى والتراجيدى، ورغم قصر فترة عمله، إلا أنه حقق علامة بكل دور قدمه حتى لو ضيف شرف، فهو نجم صادق بعيدًا عن الباحثين عن التريند فى عصر السوشيال ميديا، وهو ما ظهر خلال شهر رمضان الماضى الذى قدم فيه 4 شخصيات كلها كانت مميزة، وتكاد تكون لفتت الأنظار أكثر من نجاح الأعمال نفسها، وهى «عمران» الصعيدى الذى باع أرضه للفرنسيين مع والده الذى يجسد دوره أحمد عبدالعزيز وهى شخصية ثرية شرير ويحب نفسه عكس كل شخصيات العمل، أيضًا شخصية «عمر» فى مسلسل كامل العدد، وهى شخصية كوميدية، حيث يجسد شخصية الزوج المطلق الذى تربطه علاقة صداقة مع أهل زوجته وتظهر الأحداث تألقه فى التعامل مع ابنائه رغم الانفصال، وكذلك فى شخصية حازم فى مسلسل تلت التلاتة مع غادة عبدالرازق، وظهر ككوميديان بشخصية «شحاته» فى مسلسل إكسلانس، ويكاد يكون الحسنة الوحيدة فى العمل.

بدأ درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد فى تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة فى الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج وامتهن التمثيل إلى جانب عمله فى مجال الاتصالات.

رغم أن ظهور درويش بالصدفة، لكنه استطاع أن يحقق نجاحًا من خلال أدواره المختلفة، حيث قدم أكثر من 30 عملًا، تألق بشخصية المحامى أكثر من مرة، منها شخصية فؤاد المحامى فى مسلسل فوق مستوى الشبهات، شخصية بكر المحامى المرتشى فى مسلسل «لأعلى سعر»، كما قدم شخصية ياسر العشماوى فى مسلسل بركة، وابراهيم كراكيبو فى مسلسل كله بالحب، وشخصية ضبع فى «بين السما والأرض»، وكون نجاحًا مع نيللى كريم حيث قدما معا شخصية صلاح العمرى فى مسلسل ضد الكسر، وكان أكثر أدواره نجاحًا وشهرة شخصية «فتحى» مدرب كمال الأجسام، الشهير بشبح العالم، الذى ينضم لعصابة تتخصص فى عمليات النصب

والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات فى مسلسل بـ100 وش الكوميدى الذى أخرجته كاملة أبوذكرى، ولقى المسلسل نجاحًا كبيرًا بين مسلسلات رمضان 2020، وخلال تصوير العمل أصيب بالكورونا وأثرت على صحته، ما جعله يكتب وصيته ويتوقع وفاته مبكرًا.

رحل الفنان مصطفى درويش بعدما كان قد انتهى من تصوير عدة أعمال ستخرج للنور دون أن يراها ويحتفل بها، حيث سيعرض له خلال الفترة المقبلة، فيلم «5 جولات» بطولة الفنان الشاب نور النبوى والفنان آدم الشرقاوى وماجد المصرى، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف، كما يشارك فى فيلم «شماريخ» مع النجم آسر ياسين، ومقرر عرضه فى الفترة المقبلة.

عرف عنه عمله للخير بشكل كبير، وبعد رحيله كشف أصدقاؤه عن أنه يمتلك مطعمًا خاصًا للمحتاجين، ويشارك فى الإطعام للمحتاجين فى أى مكان، ويرفض التصريح بهذه التفاصيل باعتبارها صدقة خفية.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل، عبر صفحة مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إذ كشفت المؤسسة عن جهوده، ومنها مساعدة رجل مسن يعانى من فرط الحركة، وسيدة تركها أبنائها فى الشارع.

نعاه المخرج كريم العدل، قائلًا «مع السلامة يا جدع»، «كان من أجدع الناس اللى قابلتها فى حياتى، لو شافك محتاج مساعدة أو عندك مشكلة، مش هيتأخر أبدًا وهيفضل واقف جنبك لحد ما تتحل المشكلة، المطعم بتاعه كان دايمًا مفتوح لغير القادرين، البقاء لله، مع السلامة يا جدع».

كما نعاه عدد كبير من نجوم الفن، واجتمع الجميع على حبه لعمل الخير، وتأكيده على مساعدة المحتاجين.