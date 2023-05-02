فتوح أحمد عن نجاح جعفر العمدة: محمد رمضان نجم كبير ومحمد سامي موهوب

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان فتوح أحمد، عن سعادته بنجاح دوره فى مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023.

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وأكد فتوح أحمد قائلًا: الدور بدأ معي من السنة الماضية ، ووقتها كنت بعمل مسلسل مع مى عمر ، والمخرج محمد سامي.

وأضاف فتوح أحمد فى تصريحات تليفزيونية:"المخرج محمد سامى موهوب جدًا وبيضيف للممثلين، وتعاملت معه مؤخرًا، حيث تواصل معى وأرسل لى دور غير فتوح ، وأثناء تواجد محمد رمضان تم تغير الدور واستقر على فتوح.

بستمتع بالتعاون مع محمد سامي

وتابع فتوح أحمد قائلًا: "ذهبت أول يوم تصوير والتقيت بـ محمد سامى وهو محترم جداً، مشيرًا: محمد رمضان نجم كبير ، و محمد سامى عامل ورق محترم، و دارس سيكلوجية المشاهد المصرى ، و الدليل إن المسلسل عجب كل طبقات المجتمع ، وأنا بستمتع بالشغل مع محمد سامي.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو

أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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