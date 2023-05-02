موعد عرض "رهبة" في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - على قدم وساق، تضع أسرة فيلم رهبة اللمسات الأخيرة انطلاقًا للعرض في السينمات نهاية مايو الحالي.

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أحمد الفيشاوي يعود للكوميديا بفيلم رهبة

حيث انتهي صناع العمل من تصوير الأفيشات الخاصة بالحملة الدعائية للفيلم.

وانتهى مؤخرا أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم من تصوير الأفيشات الدعائية داخل أحد الاستديوهات التصوير بمنطقة التجمع الخامس.

المعلم سيد رهبة

وكان أحمد الفيشاوي، نشر صورة من كواليس تصوير اليوم الأخير من فيلم رهبة وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، وعلق قائلاً: آخر يوم تصوير فيلم رهبة .. المعلم سيد رهبة يحيكم وصباح الفل.

أبطال رهبة

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار

محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

شخصية الفيشاوي

ويجسد الفيشاوى في أحداث فيلمه الجديد شخصية معلم في منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

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