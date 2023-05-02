بعد الشر يحتل المركز الثالث فى إيرادات أمس بالسينمات.. وابن الحاج الأحمد الرابع

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم بعد الشر بطولة النجم علي ربيع فى أن يحقق إيرادات أعلي من منافسه فيلم "ابن الحج أحمد" بطولة شيكو، وذلك أمس بدور العرض السينمائية.

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بعد الشر يتصدر التريند.. حقق 8 ملايين جنيهًا فى السينمات

واحتل فيلم بعد الشر المرتبة الثالثة محققًا أمس 191 ألف جنيه، بينما جاء فيلم ابن الحج أحمد في المرتبة الرابعة محققًا إيرادات 115 ألف جنيه فقط.\

قصة بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع، حول سولي الذي يهرب من زوجته «فرح» فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.

وكان تصدر فيلم بعد الشر بطولة النجم علي ربيع التريند، وذلك بعد عرضه فى السينمات بموسم عيد الفطر المبارك وحقق نجاحًا باهرًا.

إيرادات بعد الشر

وحقق فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين خلال الأسبوع الأول له في السينمات 8 ملايين و193 ألفا و126 جنيها، محتلا المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر.

قصة ابن الحاج أحمد

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ"شلته"، أن والده صاحب البقالة البسيط أنه عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.

وكان حقق فيلم ابن الحاج أحمد ردود فعل إيجابية وإيرادات مالية كبيرة في الأسبوع الأول

من عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2023.

ابن الحاج أحمد ردود فعل إيجابية وإيرادات مالية كبيرة

سجل "ابن الحاج أحمد"، أكثر من 840 ألف جنيه، مساء أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي إيراداته في الأسبوع الأول لـ 8 ملايين و200 ألف جنيه.

إيرادات اليوم الخامس لفيلم ابن الحاج أحمد

حقق فيلم ابن الحاج أحمد في يومه الخامس مليونًا و517 ألفًا و804 جنيهات.

احتل فيلم ابن الحاج أحمد في اليوم الأول من عرضه، المركز الثاني في شباك التذاكر حيث وصل لأكثر من مليون و650

أبطال فيلم ابن الحج أحمد

يعد فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة مطلقة للفنان شيكو دون الفنان هشام ماجد، بعدما اعتاد مؤخرًا تقديم أعمالهم سويًا، ويشارك في العمل عدد من الفنانين منهم سيد رجب وعايدة رياض وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

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