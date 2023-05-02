شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Pope's Exorcist يحقق 55 مليون دولار إيرادات عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد The Pope's Exorcist إيرادات وصلت إلى 55 مليونًا و101 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 14 أبريل الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Pope's Exorcist بين 18 ملايين وألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و37 مليون و 100 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم الرعب The Pope's Exorcistمستوحى من الملفات الحقيقة للأب جابرييل أورث، رئيس طارد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، حيث يتبع البابا طارد الأرواح الشريرة آمورث وهو يحقق في حيازة طفل صغير بشكل مرعب وينتهي بكشف مؤامرة عمرها قرون حاول الفاتيكان يائس إخفاءها.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist كل من راسل كرو، دانيال زوفاتو، اليكس ايسو، فرانكو نيرو، بيتر ديسوزا فيجوني، لوريل مارسدن، كورنيل جون، ريان أوجرادي.