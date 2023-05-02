عمرو دياب يشارك في حفلات الكويت الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب حفل غنائي جديد في الكويت، وذلك ضمن بداية موسم الحفلات الصيفية هناك والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 18 من مايو القادم على مسرح الكويت أرينا ويتم بيع التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أحدث أعمال عمرو دياب صيف 2023

كان قد شارك عمرو دياب مؤخرًا في إعلانات رمضان 2023، بأغنية "شكرا من هنا لبكرة"، والتي حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك

خطوة خطوة ده ماسابكش مرة.. أمبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما أيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هي المكالمة فيقولي يالا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما أيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".