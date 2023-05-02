الكاثوليكي للسينما يمنح جائزة الريادة السينمائية للفخراني وحميدة وسهير رمزى وهناء الشوربجى

ياسر رشاد - القاهرة - تقديرًا لمشوارهما الفني الكبير، قرر مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما، منح جائزة الريادة السينمائية لكل من، الفنان يحيى الفخراني، الفنان محمود حميدة، الفنانة سهير رمزى، الفنانة هناء الشوربجى، ويمنح جائزة فريد المزاوى للمخرج إنعام محمد على، أما جائزة الأب يوسف مظلوم تذهب للفنان سامي مغاورى.

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إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان

يأتى ذلك فى دورته الـ 71 والذي من المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 12 مايو المقبل، تزامنًا مع إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

ويمنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح، وتذهب جائزة الإبداع الفني لكل من، الكاتب مدحت العدل، الموسيقار هشام نزيه، الناقد الفني نادر عدلي، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتذهب جائزة التميز الإعلامى لـ محمود سعد.

تكريم نيللي كريم

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2022 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي، للنجمة نيللى كريم عن دورها في مسلسل فاتن أمل حربي، جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل جزيرة غمام، وتذهب جائزة المركز التشجيعية للفنانة تارا عماد.

تشكيل لجنة التحكيم

وتشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

وكانت شهدت الدورة الماضية من المهرجان التي حملت شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان وتسلمت هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.

كما تم منح جائزة التميّز الإعلامي للإعلامية القديرة/ د. درية شرف الدين، لاعتبارها من رواد العمل الإعلامي بالتلفزيون المصري، ولدورها القيادي المشهود له في جميع المناصب التي تولّتها، ولمكانتها في قلوب المشاهدين بمصر والوطن العربي، ولقدرتها المتميّزة على إنارة العقول وتشكيل الوجدان بما قدّمته من برامج تثقيفية وتنويرية.

أما عن تكريمات الدورة السبعين، والتي سيتم منحها خلال حفل افتتاح المهرجان، فقد قررت اللجنة العُليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة الريادة السينمائيةلـ سميرة أحمد

جائزة المركز الخاصةلـ إلهام شاهين

جائزة فريد المزاوي لـ مجدي أحمد علي

جائزة الأب يوسف مظلوم لـ محمد صبحي

جائزة الإبداع الدراميل لـ أحمد عبد العزيز

جائزة الإبداع الفني لـ للمطرب الفنان/ هاني شاكر

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2021 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي لكلٍ من:

الفنانة منى زكي عن دورها في مسلسل "لعبة نيوتن"

الفنانة أمينة خليل عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي:

للفنان محمد ممدوح عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي"

جائزة التميّز الدرامي لكلًا من:

الكاتبة مريم نعوم لدورها الملموس في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال المتميّزة

المخرج هاني كمال عن تأليف وإخراج مسلسل "ولاد ناس"

كما قررت اللجنة العًليا منح جائزة المركز التشجيعية:

للفنانة أسماء أبو اليزيد

الجدير بالذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست اشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

هذا وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد قررت عودة عروض الأفلام لجمهور المهرجان، وكذلك الندوات الفنية بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ويمكن الحصول على الدعوات المجانية من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا.

أما عن ترتيب عروض الأفلام والندوات الفنية فقد قررت اللجنة العُليا أن تكون على النحو التالي:

السبت 21 مايو فيلم "ريتسا" يدير الندوة الكاتب والناقد طارق مرسي

الأحد 22 مايو فيلم "قابل للكسر" تدير الندوة الناقدة الفنية ناهد صلاح

الإثنين 23 مايو فيلم "للإيجار" يدير الندوة الكاتب والناقد الفني أشرف غريب

الثلاثاء 24 مايو فيلم "المحكمة" يدير الندوة الكاتبة والناقدة الفنية سمر الدسوقي

الأربعاء 25 مايو فيلم "برا المنهج" يدير الندوة الناقد الفني كمال رمزي

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