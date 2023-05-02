أنغام وتامر عاشور على مسرح واحد في الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - تجتمع الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور في حفل غنائي واحد بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت، التي تجمع عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

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موعد حفل أنغام وتامر عاشور في مهرجان صيف الكويت

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 11 من مايو الجاري، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال "نسينا نعيش"، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات رياض الخولي، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلماتها "فضلنا نعيش عشان ننسى وفالأخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفالأخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح

ماحدش فينا زي ما كانبيتمنى يعيش ويعيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسيكمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسيكمان طلعت ما بتنسيش ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها ومابنمشيش حياتنا واقفة على خطوة نخطيها مبنخطيش ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة في آيدين الحنين بنتراهن على النسيانونتحايل عليه مايجيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسيكمان طلعت ما بتنسيش