موعد حفل علي الحجار في الأوبرا المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لحفله الغنائي الجديد في الأوبرا، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم حفلات الربيع هناك.

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موعد حفل علي الحجار الجديد في الأوبرا

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 4 من مايو الجاري، على المسرح الكبير، وتم طرح التذاكر الخاصة به عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

حفلات الأوبرا في رمضان 2023

قد أعدت دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، برئاسة الدكتور خالد داغر، برنامجًا فنيًا ثريًا احتفالًا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلًا وأمسية فنية وثقافية تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساءً على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.